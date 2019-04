Sanitopoli lucana, al via udienza con gup a Matera: aggiornata al 3 maggio

MATERA - E’ cominciata oggi, ed è stata aggiornata al 3 maggio, l’udienza preliminare davanti al gup di Matera Angelo Onorati dell’inchiesta sulla sanità lucana. Il 6 luglio 2018 l’operazione della Guardia di Finanza «Suggello» portò a 22 arresti, tra cui quello ai domiciliari dell’ex presidente della Regione Basilicata, Marcello Pittella (Pd), rieletto consigliere regionale nelle elezioni dello scorso 24 marzo e che oggi non era in aula. In totale gli imputati sono 36: 34 persone e due società.

Durante l’udienza, durata circa due ore, sono state affrontate alcune questioni procedurali e sono state depositate alcune richieste di costituzione di parte civile, tra cui quella dell’Azienda sanitaria di Matera. Il gup si è riservato di decidere sulle richieste presentate ed ha aggiornato la riunione al 3 maggio prossimo.