Grassano, nuova sede per la stazione dei carabinieri

MATERA - Dopo oltre 50 anni la Stazione Carabinieri di Grassano (Matera) cambia sede. In un comunicato diffuso dal Comando provinciale è specificato che «la nuova Stazione dell’Arma è ubicata al primo piano della Scuola dell’Infanzia 'Don Boscò» e che «con l’insediamento dei Carabinieri nella nuova sede provvisoria, si supera una criticità che si protraeva da oltre 20 anni».

L’amministrazione comunale di Grassano, «a seguito di verifiche strutturali espletate dai tecnici nei mesi scorsi, aveva riscontrato che il vecchio stabile situato in via della Rimembranza 22 non era più idoneo ad ospitare gli uffici dell’Arma a causa di alcune crepe che avevano intaccato la struttura dell’immobile». Sono stati quindi i locali all’interno dell’istituto scolastico «Don Bosco», che «sono confacenti sia alle esigenze temporanee dei Carabinieri che a quelle della cittadinanza, con un presidio di sicurezza costante nel centro del paese».

Il sindaco, Filippo Luberto, ha consegnato le chiavi dei locali (in comodato d’uso gratuito) al comandante della Stazione dei Carabinieri «ed in questi giorni si stanno ultimando le operazioni di trasferimento».