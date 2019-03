Salvini: «Se vinciamo in Basilicata, facciamo la rivoluzione in Ue»

MATERA - «Se la Lega vola anche in Basilicata, la prossima rivoluzione noi la portiamo fuori dall’Italia: la portiamo in Europa, e la cambiamo, questa benedetta Europa, che sta strangolando il nostra Paese». E’ il proposito espresso in serata, a Matera, dal vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini, riferendosi alle elezioni regionali lucane del 24 marzo e a quelle europee del 26 maggio.

«Noi siamo a favore della Tav, non è un mistero, non l’abbiamo mai nascosto». Così, a margine di un comizio al PalaSassi di Matera, il vicepremier Matteo Salvini ha risposto a una domanda dei giornalisti sulle dichiarazioni del presidente di Telt, Hubert du Mesnil. «Nel contratto di Governo - ha continuato - c'è la revisione integrale dell’opera: è un’opera che parte da lontano, che ha dei costi che si possono rivedere. I francesi possono dare di più, l’Europa può dare di più».

«Noi - ha aggiunto Salvini - sulla tratta italiana possiamo risparmiare fino a un miliardo di euro, da reinvestire in altre infrastrutture. Però - ha concluso - io sono convinto che il tunnel serva e che l’Italia debba essere collegata al resto d’Europa perché noi abbiamo le Alpi, altri non le hanno: noi siamo circondati dalle Alpi».