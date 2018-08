Matera, rapinano una gioielleria in un centro commerciale e fuggono via

MATERA - Tre persone, che hanno agito armate di fucile e con il viso coperto, hanno fatto nel pomeriggio una rapina in una gioielleria nella galleria del centro commerciale Venusio, lungo la statale 99 che collega Matera ad Altamura (Bari).

I rapinatori, secondo quanto si è appreso, a causa dell’azionamento di un sistema di allarme con fumogeni, sono riusciti a portare via solo alcuni monili. Al momento della rapina erano presenti due commesse, in seguito i rapinatori sono fuggiti a bordo di una autovettura guidata da un complice: per poter agire indisturbati sono ricorsi a un diversivo, dando fuoco a una Fiat Punto collocata lungo una stradina parallela all’accesso al centro commerciale. Le indagini sono condotte dai Carabinieri del Comando provinciale di Matera, che hanno esteso l'allarme ad altre province.