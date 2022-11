MARTANO - Paura, nella tarda serata di ieri, in via Mameli, a Martano. Alle 22.55 circa una squadra dei vigili del fuoco di Maglie è intervenuta per un incidente stradale: una Volkswagen Golf, per motivi ancora da chiarire, si era ribaltata e l'automobilista, un uomo di 75 anni, era incastrato all’interno.

I vigili del fuoco sono riusciti ad estrarlo e un'ambulanza ho ha trasportato all’ospedale di Scorrano in codice giallo.