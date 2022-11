Lecce, 78enne si autodenuncia: «Ho molestato le mie nipotine, allontanatemi da loro»

LECCE - Un nonno, che vive nel nord del Salento e che ha raccontato di aver compiuto molestie sessuali nei confronti delle sue nipotine e di averle fatto nel periodo compreso tra il 2017 e il 2019. L’autodenuncia è finita sul tavolo del sostituto procuratore Erika Masetti che ha deciso di interrogare l’anziano che, nel frattempo, è stato iscritto nel registro degli indagati per violenza sessuale. All’interrogatorio sarà accompagnato dal suo difensore, l’avvocato Paolo Spalluto.

«Non fatemi più avvicinare alle mie nipotine: le ho molestate - sono state le sue parole -. E adesso provo vergogna per quanto ho fatto». Il 78enne riferisce di non sapere fornire alcuna spiegazione sugli approcci avuti con le nipotine. Ma ammette le proprie responsabilità; lui stesso che dichiara di essere sempre stato molto legato alle piccole che andava a prendere dalla scuola.

Dichiara di essere pentito e per evitare che episodi analoghi si possano ripetere, invoca per sé l’applicazione di una misura cautelare che lo tenga lontano dalle nipotine. Magari un divieto di avvicinamento che possa prevenire qualsiasi futuro contatto con le bambine. L'anziano non intende incontrare più le nipoti e neppure gli altri familiari. Prima, però, vorrebbe chiedere scusa.

Sarà il magistrato, dopo aver raccolto le dichiarazioni dell’anziano, a valutare se e quale misura riterrà più opportuna da adottare nei suoi confronti. L’interrogatorio è fissato per i prossimi giorni.