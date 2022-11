Lecce, Salvemini raddoppia: «Pronto alla ricandidatura»

LECCE - La politica fatta tutta di retroscena e di chi sta con chi non lo appassiona e anzi, secondo Carlo Salvemini, sindaco di Lecce dal 2019, distoglie l’attenzione dei cittadini che dalla classe dirigente e dagli amministratori si attendono soluzioni e non alchimie di palazzo.

Sindaco, da dove deve ripartire il centrosinistra?

«Una buona idea sarebbe ripartire da donne e uomini impegnati negli enti locali – risponde Salvemini alla Gazzetta nel suo ufficio di Palazzo Carafa, tanto d’antan quanto curato in ogni suo dettaglio – vicini ai cittadini, che si impegnano tra mille complessità a progettare e realizzare politiche di welfare, di sviluppo economico, di cultura e di benessere urbano. Penso che il lavoro negli enti locali sia un fondamentale apprendistato politico che negli ultimi tempi è stato spesso bypassato. Un pensiero che condivido con altri sindaci progressisti italiani quando ci capita di commentare le cronache politiche. I cittadini chiedono risposte ai loro problemi. La riqualificazione di una piazza, l’efficienza dei servizi di raccolta dei rifiuti, la classica buca nell’asfalto. Nessuno ci ha mai fermati per strada per parlare di alleanze politiche».

Secondo lei va recuperato il rapporto con i 5 Stelle?

«Guardo alla mia esperienza a livello cittadino e...