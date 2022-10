Provinciali: Minerva ricandidato a Lecce per centrosinistra

LECCE - Stefano Minerva, sindaco di Gallipoli, punta alla riconferma alla presidenza della Provincia di Lecce. E’ lui, attuale presidente dell’Ente, il candidato del centrosinistra alle elezioni che si terranno il prossimo 10 novembre. «Ringrazio i 64 sindaci e i 600 amministratori provenienti da tutti i Comuni chiamati al voto che hanno sottoscritto la nostra candidatura, così come - ha affermato questa mattina Minerva, dopo aver consegnato la candidatura - ringrazio tutti quelli che ci hanno manifestato personalmente il loro sostegno e che per ragioni di tempo non siamo riusciti a raggiungere in questa prima fase, ma che avremo sicuramente modo di incontrare durante la campagna elettorale».