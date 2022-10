Ubriaca a soli tredici anni e abbandonata per strada nel Leccese

TAVIANO - Ha sfiorato il coma etilico, ma quel suo barcollare per strada e la difficoltà a tenersi in piedi la dicono lunga su quanto avesse bevuto. Come se non bastasse, respirava a fatica e ha vomitato di tutto con il rischio di collassare. Accade a Taviano, ad una ragazzina di soli tredici anni che in un evidente stato confusionale è stata notata per le strade del centro storico del paese. Era sola, forse abbandonata dagli amici che avevano trascorso la serata con lei.

