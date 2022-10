LECCE - I ladri entrano nella sede del Tar e portano via tre computer. Il furto si è verificato nelle prime ore dell'alba, a pochi passi da piazza Sant'Oronzo e sotto l'occhio delle numerose telecamere di videosorveglianza presenti nella zona.

I ladri avrebbero forzato l'ingresso principale e, dopo essersi introdotti all'interno avrebbero portato via tre computer. Al momento non è stata presentata alcuna denuncia.

Ancora tutto da chiarire quello che è accaduto, intorno alle 2 della notte, negli uffici comunali di viale Aldo Moro. L'allarme è scattato e sul posto si è recata una pattuglia della polizia locale che a sua volta ha allertato una volante della Squadra mobile, ma non è stato rilevato alcun segno di effrazione. Il sospetto, quasi una certezza col trascorrere delle ore, è che l'allarme sia scattato per un mal funzionamento dell'impianto, o che qualcuno abbia lasciato incautamente la porta aperta, facendo così entrare in funzione l'allarme. Di certo, quando sono arrivati gli investigatori, tutto era in ordine e niente faceva pensare al passaggio di qualche malintenzionato.