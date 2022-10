Mellone: «Io in corsa per la Provincia? No, resto qui e non mi candido»

«Sto qui e non mi candido da nessuna parte». Il sindaco di Nardò Pippi Mellone prova a mettere un freno alle voci che lo vorrebbero tra un mese candidato presidente della Provincia per il centrodestra. Una sfida che vedrebbe il primo cittadino neretino contrapporsi al sindaco di Gallipoli e presidente della Provincia uscente Stefano Minerva (centrosinistra). Invece nulla da fare: il derby dello Ionio tra i due amici under40 non ci sarà, almeno stando alle secche parole pronunciate ieri da Mellone. «Soap opera», ha tuonato il sindaco di Nardò. Per poi argomentare con pacatezza: «Ho declinato l’offerta del centrodestra per una candidatura nel mio collegio per la Camera dei Deputati, non capisco perché adesso dovrei, invece, candidarmi per la Provincia! Sono impegnato al massimo - dichiara Mellone - per ottenere risorse dal Pnrr e da ogni altro avviso pubblico possibile per il Comune di Nardò. Noi sindaci siamo la prima linea, l’anello di congiunzione tra i cittadini e lo stato, e abbiamo la necessità e soprattutto il dovere di prenderci cura delle nostre comunità, di tenere saldo il timone nei giorni di tempesta. La mia preoccupazione più grande – insiste Mellone – è quella di sostenere la mia terra. Io farò questo in nome dell’impegno preso con i miei concittadini».

Il sindaco rincara poi la dose: «I giochi di potere, le poltrone e pure lo stipendio, non rientrano tra le mie priorità e i miei valori. Non mi è chiaro l’accanimento (politico!) con il quale vengo tirato in mezzo a ogni piè sospinto». Eppure sul tavolo del centrodestra il nome del sindaco di Nardò come eventuale candidato presidente della Provincia, è stato fatto eccome. Non dai giornali ma da amministratori salentini di centrodestra. E si tratta evidentemente di un attestato di stima nei confronti di Mellone da parte dei suoi colleghi, almeno di quelli che hanno pensato anche a lui per sfidare il centrosinistra e provare a tornare al governo di Palazzo dei Celestini. Un’ipotesi che dovrebbe gratificare il primo cittadino anziché farlo correre a smentire e partire all’attacco via social. Sul suo futuro politico tuttavia il sindaco Mellone qualcosa la afferma: «Ho altri obiettivi, tra i quali l’impegno a rendere sempre più coesa la rete civica e politica per una nuova destra, che sto costruendo sul territorio». A proposito di questo passaggio, già all’indomani delle ultime elezioni politiche vinte dal centrodestra, Mellone aveva dichiarato: «In Puglia un’ampia area di consenso ha bisogno di essere riorganizzata. Il centrodestra è sfilacciato e c’è bisogno di una nuova struttura urbanistica della destra pugliese, in grado di collegare le mille piazze civiche e confederare personalità importanti, uomini e donne, movimenti locali, militanti che si sono allontanati. Occorre unire in un’unica speranza, in un unico orizzonte tutto ciò che la destra è». Tradotto, Mellone con o senza candidatura in Provincia sta lavorando per le prossime elezioni regionali, previste per il 2025. Salvo smentite, naturalmente.