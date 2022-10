Trepuzzi, con la scusa dell’auto in panne palpeggiò una ragazza dal finestrino: condannato

Arriva la condanna a 2 anni di reclusione per un 72enne di Trepuzzi accusato di aver molestato una 27enne originaria del brindisino.

La sentenza è stata emessa nella giornata di ieri, dal gup Sergio Tosi, al termine del processo con il rito abbreviato. Il giudice ha condannato l’imputato per l’ipotesi lieve del reato di violenza sessuale e per lesioni personali.

E ha inoltre riconosciuto una provvisionale di 10mila euro alla vittima che si era costituita parte civile con l’avvocato Paola Boccardo. Non solo, anche il risarcimento del danno in separata sede.

Invece, il pubblico ministero Alberto Santacatterina aveva chiesto l’assoluzione.

L’imputato è difeso dall’avvocato difensore Marco Pezzuto, che una volta depositate le motivazioni della sentenza (entro 30 giorni) presenterà ricorso in Appello.

I fatti risalgono al 31 agosto del 2018. Secondo l’accusa, intorno alle 6.30, la ragazza si stava recando in auto a Trepuzzi sul posto di lavoro, e mentre percorreva via Don Bosco notava l’auto ferma del 72enne, che conosceva solo di vista. Quest’ultimo le faceva cenno di fermarsi, e la donna credendo che avesse problemi con la macchina, arrestava la marcia. Intanto, l’uomo scendeva dalla propria auto e si avvicinava a piedi verso quella della ragazza. E secondo l’accusa, approfittando del finestrino abbassato sul lato guidatore, l’avrebbe afferrata per la testa per poi baciarle le labbra e toccarle con la mano sinistra il seno. La giovane sarebbe fuggita via per poi presentarsi presso la caserma dei carabinieri, accompagnata dal padre per sporgere denuncia.

Va sottolineato che la vittima, a causa del comportamento dell’uomo, riportò anche una cervicalgia (come da referto del pronto soccorso dell’ospedale di Copertino) con prognosi di quindici giorni.