Nardò, incidente sul lavoro: grave ricamatrice 60enne

LECCE - Una donna di 60 anni è rimasta gravemente ferita mentre lavorava, alla macchina alla quale era addetta, all’interno del ricamificio "Maglie Srl" di Nardò. La donna è stata condotta all’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce. A soccorrere, per primi, la vittima dell’incidente, sono stati i colleghi di lavoro. Sul posto sono giunti i sanitari del 118. I tecnici dello Spesal sono intervenuti per verificare il rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro mentre i Carabinieri stanno lavorando all'esatta ricostruzione della dinamica dell’accaduto.