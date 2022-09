nardò, scoperta nuova grotta: intitolata alla Regina Elisabetta

NARDO' - Nel Salento, precisamente sulla costa neritina, i sub speleologi hanno scoperto una nuova grotta sottomarina che sarà intitolata alla Regina Elisabetta. Il suo nome sarà «Elizabeth». Dai primi di gennaio del 2022, gli speleosub del Centro di Speleologia Sottomarina Apogon, di Nardò, sono impegnati nella realizzazione del progetto Por Puglia 2014-2020 - Asse VI – Azione 6.5.a «Interventi per la tutela e valorizzazione da attuare sulla biodiversità terrestre dell’area umida costiera e marina nel sistema grotte di particolare valore ambientale della costa ionica Palude del Capitano (IT 9150013».