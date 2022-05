Camion urta e danneggia cavalcavia su statale 274 nel Leccese, nessun ferito

PRESICCE-ACQUARICA - Momenti di paura questa mattina sulla strada statale 274 che conduce da Gallipoli a Leuca: all’altezza dello svincolo per Presicce-Acquarica un mezzo pesante ha urtato un cavalcavia, danneggiandolo gravemente nella parte sottostante e causando il crollo di ampie porzioni della struttura. Il conducente del camion non si è fermato. Non si registrano feriti. Sul posto sono intervenuti i tecnici e i funzionari comunali, personale Anas e la polizia. Il traffico è rimasto chiuso a lungo e ora sul cavalcavia è stato istituito per sicurezza un unico senso di marcia. E’ la seconda volta che accade un incidente simile in pochi anni. Alla luce degli ingenti danni subiti, il cavalcavia dovrà essere demolito e ricostruito. Le operazioni inizieranno dopo l’estate.