Spiagge di Puglia, ecco le perle del Leccese: dalla più economica alla più esclusiva

Inizia oggi la serie settimanale di approfondimenti della «Gazzetta» dedicata alle spiagge di Puglia e Basilicata. La prima puntata accende i riflettori sui lidi del Salento leccese. Sabato prossimo toccherà al Brindisino.

Luglio e agosto sono già sold out. La stagione estiva si preannuncia particolarmente redditizia per l’intero comparto del turismo del Salento, divenuto ormai una delle mete preferite dai vacanzieri di tutta Italia e non solo. La maggior parte degli stabilimenti balneari, sia del litorale jonico che di quello adriatico, hanno già venduto gran parte degli abbonamenti. Dunque, salvo muoversi di buon mattino con congruo anticipo, è plausibile prevedere che ci sarà una vera e propria corsa per accaparrarsi ombrellone e lettini. «Il Salento ormai non vive solo di turismo locale - dice Mauro Della Valle, presidente di Confimprese Demaniali Italia - i vacanzieri arrivano da tutte le parti d’Italia e anche dall’estero. E anche le spiagge vicine alle città più visitate, come ad esempio Lecce, negli ultimi anni hanno avuto un vero e proprio boom di presenze». Per chi vuole trascorrere una giornata in spiaggia c’è solo l’imbarazzo della scelta. Tra le zone più gettonate del litorale jonico, spicca Gallipoli: la Città Bella nel periodo estivo è presa d’assalto ed è frequentata soprattutto da giovani e giovanissimi. I lidi sono innumerevoli, collocati uno accanto all’altro.

Altra perla jonica è senza dubbio Porto Cesareo, con le sue paradisiache spiagge bianche di sabbia finissima. I prezzi per un ombrellone e due lettini oscillano orientativamente tra i 30 euro ai 50 e più ad agosto. Tariffe equivalenti anche nelle strutture del versante Adriatico, dove Otranto primeggia come numero di richieste e varietà di lidi balneari. I più esigenti, invece, amano spostarsi nel punto più a sud della Puglia, a Santa Maria di Leuca, da molti indicata come il luogo di unione fra i due mari. Gli stabilimenti sono quasi tutti costituiti da una serie di pedane a ridosso della scogliera. Le grotte carsiche e il contrasto fra il verde della pineta e il bianco delle case fa sì che sia uno dei luoghi più suggestivi. Famosi i suoi tramonti, con il sole che si posa sul mare: un’esperienza unica e irripetibile.

Ma nel Salento leccese, da Ugento alle Cesine, dalla costa di Nardò a quella di Melendugno non c’è che l’imbarazzo della scelta e alternative per tutte le esigenze...