Lecce, cucciolo di cane lanciato da un cavalcavia: è grave, lotta tra la vita e la morte

LECCE - Un cucciolo di cane di piccola taglia è stato lanciato da un cavalcavia e ha rischiato di morire sul colpo. È accaduto giovedì sulla strada che collega Taviano con Matino, in provincia di Lecce. Dopo una segnalazione, sul posto sono intervenuti Matteo Cazzato di Spirito Randagio e le Guardie ecozoofile Lecce "Sezione Provinciale di Taviano". «Abbiamo subito prestato soccorso all'animale in evidente stato confusionale e dolorante su più parti del corpo, lo abbiamo poi portato presso la Clinica Veterinaria del Salento, dove è stato ricoverato quasi in stato di collasso», ha spiegato Cazzato su Facebook. Le sue condizioni sono gravi.

Caccia ai responsabili

Il nucleo delle guardie ecozoofile nel frattempo sta cercando di ricostruire l'esatta dinamica della vicenda per individuare l'autore o gli autori del folle gesto. «L'invito che facciamo anche questa volta alle istituzioni è quello di prendere posizione e condannare convintamente tali gesti e affiancarci nella nostra costante e difficile missione di tutelare i nostri amici animali, vittime silenziose di un violenza inspiegabile», ha commentato Cazzato sui social.