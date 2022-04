LECCE - Un faro di legalità e sicurezza sugli appalti n vista della ripresa dell’edilizia residenziale pubblica, tra nuove costruzioni e ristrutturazioni. Cgil, Cisl e Uil di Lecce, insieme alle sigle sindacali che tutelano i diritti dei lavoratori dell’edilizia (Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil) ed alle associazioni che rappresentano gli inquilini (Sicet-Cisl, Sunia-Cgil e Uniat-Uil), hanno sottoscritto un protocollo di intesa con l’Agenzia regionale per la casa e l’abitare (Ara Sud Salento).

«Un modello da esportare - dicono i segretari generali della Cgil Lecce, Valentina Fragassi, della Cisl Lecce, Ada Chirizzi e della Uil Lecce, Salvatore Giannetto - costruito sui principi di legalità, trasparenza, tutela della sicurezza e dei posti di lavoro che proporremo ad altre grandi stazioni appaltanti».

«Trasparenza, legalità, regolarità dei contratti, attenzione al territorio sono i principi che ispirano un accordo che intende tutelare i posti di lavoro, combattere forme subdole di sfruttamento e di concorrenza sleale in un periodo delicato per la disponibilità di risorse che giungeranno sul territorio anche per la riqualificazione della edilizia residenziale pubblica», dichiarano Valentina Fragassi, Ada Chirizzi e Salvatore Giannetto.

«Con questo accordo, che intende coniugare lo sviluppo sostenibile con la tutela della buona occupazione, non lasciamo indietro nessuno, specialmente i più deboli: inquilini e lavoratori dei subappalti», dice Fragassi. «La firma di questo protocollo è una buona pratica, avviata con la più grande stazione appaltante dell’edilizia residenziale pubblica sul territorio. Il protocollo definisce ed applica il lavoro svolto in questi mesi con la Prefettura dal punto di vista della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. E fa un passo in avanti, perché guarda alla qualità del lavoro anche nei subappalti, definisce un sistema premiale per le imprese che applicano il contratto collettivo e rispettano le regole. Inoltre guarda alla manutenzione degli edifici residenziali pubblici a tutela degli inquilini. Questa intesa è da considerare un punto di partenza, che deve vivere e deve essere elaborato anche con altre stazioni appaltanti».

Secondo Giannetto è stato costruito «un protocollo unico nel suo genere in questa provincia, col quale fissiamo alcune questioni importanti. In tutti i capitolati d’appalto di Arca Sud Salento, d’ora in poi, saranno inserite norme stringenti sulla sicurezza, sull’applicazione dei contratti collettivi firmati dai sindacati maggiormente rappresentativi. Norme che prevedono anche la clausola sociale in caso di passaggi di appalti o subappalti: per i lavoratori è una garanzia per il mantenimento del posto di lavoro. Un risultato importante in un territorio in cui spesso nei cantieri vengono applicati contratti collettivi che peggiorano salario e diritti dei lavoratori. Ora bisogna accelerare con la Prefettura per attivare l’Osservatorio provinciale su salute e sicurezza».

Secondo la segretaria generale provinciale della Cisl, Ada Chirizzi, sono molteplici i principi-guida del protocollo: «Innanzitutto il principio territoriale, visto che il territorio è il luogo in cui i principi contenuti nel Protocollo sull’attuazione del Pnrr sottoscritto tra Governo e Cgil Cisl e Uil si materializzeranno. Abbiamo declinato, grazie alla disponibilità di Arca Sud Salento, il principio della legalità - secondo le regole del rispetto del lavoro, della clausola sociale e secondo l’indice di congruità - con quello della tutela del lavoro di qualità, grazie agli articoli sul rispetto dei contratti collettivi sottoscritti dai sindacati maggiormente rappresentativi e sui subappalti. Un protocollo che fa il paio con la battaglia unitaria sulla verifica dell’indice di congruità in edilizia. Infine il principio di trasparenza, visto che Arca Sud Salento ci metterà nelle condizioni di affinare la buona prassi grazie alla pubblicazione dei fascicoli sulle gare d’appalto e sugli eventuali subappalti».