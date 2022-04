«Mabasta Bullismo», il progetto piace a studenti e a docenti

LECCE - Presentazione ufficiale, ieri mattina, dei risultati del progetto pilota “Mabasta Bullismo in Puglia”. L’incontro è avvenuto presso l’istituto “Galilei-Costa-Scarambone” alla presenza dell’assessore regionale all’Istruzione, Sebastiano Leo, della dirigente dell’istituto Addolorata Mazzotta e del co-fondatore e team leader del movimento anti bullismo giovanile Mabasta, Mirko Cazzato. Il progetto è stato applicato sul testato “Modello Mabasta” in sei diverse scuole della regione, una in ogni provincia. Sono stati coinvolti 2.525 studenti e 108 insegnanti, i quali hanno applicato alla lettera le sei originali azioni che compongono l’innovativo protocollo messo a punto dai giovani e giovanissimi animatori di Mabasta.

I feedback ottenuti dai docenti referenti per il bullismo, dagli insegnanti e, soprattutto, dalle studentesse e studenti delle sei scuole vanno oltre ogni aspettativa. Il 62% del campione ha dichiarato che le sei azioni sono “molto utili”; il 34% “utili” ed il restante 4% “inutili”. Alla domanda: cosa hai apprezzato maggiormente? gli studenti hanno risposto: “l’originalità”, “le grafiche”. Il 73,3% ha apprezzato il fatto che il Modello fosse condotto dai giovani stessi. Relativamente all’efficacia del Modello, il 44% si è espresso con “moltissimo”, il 49% “molto”, il 6% “poco” e l’1% “per niente”.

Queste le sei scuole che hanno partecipato: Carmiano - Magliano (Le) - I.C. “G. Zimbalo”, dirigente Maria Grazia Rongo. Brindisi - I.C. "Sant'Elia Commenda" reggente Stefania Metrangolo. Taranto (Ta) – I.C. "Cesare Battisti" dirigente Marilena Salamina. Bisceglie (Bat) - Scuola Secondaria di 1° Grado "R. Monterisi" dirigente Lucia Scarcelli. Bari - XXVI Circolo didattico "Monte San Michele" dirigente Paola Iaia. Foggia - I.C. "Don Milani - Majorana"dirigente Domenico Zerella Venaglia.