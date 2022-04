Lecce, spunta striscione contro la polizia: indaga la Digos

LECCE - «Non è mai game over»: è la scritta apparsa su uno striscione appeso dopo l'operazione Game Over con cui la polizia di Bari ha inferto un duro colpo al clan della Sacra Corona Unita "briganti", con 17 arresti. Il lenzuolo è stato appeso a Lecce, ad un muro nella zona 167 dove si concentrava gran parte della manovalanza del clan. Chiaro il riferimento all'operazione e la sfida alla polizia. Non solo.

Come firma sullo striscione è stata utilizzata una cifra 1312 che tradotta in lettere equivale all'acronimo ACAB- ovvero All Cops Are Bastard, tradotto "tutti i poliziotti sono bastardi". Sul posto si sono portati gli agenti della questura e gli uomini della Digos.

Al loro arrivo però dello striscione, che aveva già fatto il giro dei social, non c'era traccia. Non è chiaro se sia stato rimosso o se si sia trattato di un fotomontaggio. Su entrambe le ipotesi sono al lavoro gli agenti, considerato il chiaro messaggio inviato allo Stato a poche ore dal blitz.