Lecce, una famiglia ucraina ospitata allo stadio dai dirigenti salentini

LECCE - Un piccolo ma significativo gesto di solidarietà e accoglienza al popolo ucraino, fuggito dal dramma della guerra che sta distruggendo la loro nazione. In occasione della sfida di campionato, andata in scena ieri contro il Frosinone, la dirigenza giallorossa ha ospitato allo stadio Via del Mare, una famiglia ucraina. La mamma e i due figlioletti hanno seguito la partita e festeggiato la vittoria del Lecce, trascorrendo un pomeriggio spensierato e sereno. Il presidente Saverio Sticchi Damiani, i vice Corrado Liguori e Alessandro Adamo hanno anche donato ai bambini, zaini e gadget vari del Lecce. Per i due piccolini, tanti sorrisi e pensieri meno dolorosi rispetto al dramma che stanno vivendo.