Notte di fuoco a Trepuzzi: incendiate due auto

TREPUZZI - Paura in via IV Novembre a Trepuzzi. Nella notte, erano le ore 1.35, i vigili del fuoco di Lecce, sono intervenuti per domare le fiamme che avevano avvolto due autovetture,una Mercedes Glc coupè di un imprenditore edile del posto e la Peugeot 307 di un imbianchino, parcheggiate poco distanti l'una dall'altra.

A far temere il peggio, però, è stato il propagarsi delle fiamme al portone di ingresso di un garage di una abitazione e all'impianto del gas metano che dal piano terra raggiungeva le due unità abitative. Le fiamme hanno provocato la fuoriuscita del gas ma l'intervento dei pompieri ha limitato i danni.

Adesso si cerca di stabilire le cause che hanno generato il rogo, ma la pista più accreditata è che si tratti di un episodio volutamente provocato.