Salento, tamponamento a catena tra auto: un ferito

LECCE - Incidente stradale sulla SS 274 Gallipoli-Taviano. Un'auto che procedeva in direzione Gallipoli ha provocato un tamponamento in cui sono state coinvolte più vetture: il bilancio è di un ferito, soccorso immediatamente dal 118. Sui motivi dell'impatto ci sono accertamenti in corso che sicuramente richiederanno anche il ricorso all'alcol- test. Sul posto sono intervenuti, per rilievi e viabilità, atteso che la corsia è stata chiusa al traffico, carabinieri, polizia locale, polizia di Stato e Guardia di finanza. È probabile l'intervento del personale Anas per liberare la carreggiata dai detriti.