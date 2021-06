Lecce, pretende birra senza pagare e minaccia con due bottiglie rotte il titolare del locale: arrestato

Lecce - Pretende di bere birra senza pagare e quando il titolare del locale si rifiuta rompe due bottiglie e lo minaccia. È stato arrestato dalla polizia un uomo, originario della Nigeria, di 42 anni.

Gli agenti della Sezione Volanti si sono recati presso il ristorante-pizzeria Turkish Kebab ubicato in via Oronzo Quarta,vicino la Stazione Ferroviaria, dopo una segnalazione. Il nigeriano, in evidente stato di ebbrezza, era entrato nel locale pretendendo di avere della birra senza pagare.

Il proprietario si è rifiutato scatenando la collera dell'avventore che dopo varie insistenze, anche con violenza, è uscito dal locale e dopo aver preso due bottiglie da un cassonetto le ha rotte sul marciapiede per poi armarsene e ritornava a minacciare il proprietario.

A fermarlo ci hanno pensato anche alcuni dei clienti del locale insieme agli agenti della Polizia di Stato che così hanno bloccato l'uomo prima che assalisse il titolare.

Dagli accertamenti fatti in Questura è risultato non regolare sul territorio, di avere precedenti di polizia a suo carico e già destinatario di un decreto di espulsione. Ora è in carcere.