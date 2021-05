Asl Lecce non dovrà pagare alcun extra ai lavoratori per il tempo impiegato per la vestizione

La Asl di Lecce non dovrà pagare ai suoi dipendenti alcun extra per il tempo impiegato per indossare la divisa di lavoro, perché «il concetto di 'tempo tecnico' di 15 minuti, considerato come destinato al passaggio di consegne" tra un turno e l’altro, «non può che ricomprendere quello della vestizione/svestizione». Lo hanno stabilito quattro diverse sentenze delle sezioni lavoro del Tribunale e della Corte d’Appello di Lecce, emesse nelle ultime settimane, con le quali i giudici hanno rigettato tutti i ricorsi proposto da diversi collaboratori professionali sanitari, infermieri, fisioterapisti e puericultrici, contro la Asl Lecce, difesa dall’avvocato Maria Cristina Basurto, per ottenere la mancata retribuzione del tempo per la vestizione e per svestizione della divisa aziendale.



In particolare, i ricorrenti, in servizio in diverse strutture sanitarie di Lecce, Copertino e Galatino, essendo obbligati ad indossare la divisa aziendale per espletare l'attività, ritenevano che l’attività di vestizione/svestizione della divisa non fosse stata mai retribuita dalla Asl, sin dalla data di assunzione, poiché non ricompresa nell’orario di lavoro. I giudici, in quattro diverse sentenze, hanno condiviso la tesi della Azienda sanitaria salentina, ritenendo che «per i turnisti di 24 ore, la Asl ha da tempo previsto una sovrapposizione di 15 minuti per scambio consegne, nel quale è ovviamente inclusa l'attività di vestizione, in quanto lo scambio di consegne non può che avvenire una volta effettuata l’attività di vestizione stante la peculiarità delle mansioni rivestite; mentre, per i turnisti di 12 ore, non vi sono prove per ritenere che le ricorrenti dovessero trovarsi già con la divisa da lavoro indossata all’inizio del turno di lavoro».