Estate, a Gallipoli già richieste e prenotazioni

La passeggiata del lungomare Galilei e la città semideserta. Solo durante il lunedì dell’Angelo dell’anno scorso si sono viste meno persone per strada e un azzurro altrettanto orfano di vele e motoscafi. Immagini che evocano per contrasto gli assembramenti del passato e i giovani che, prima del pic-nic in spiaggia, palleggiavano sugli slarghi urbani. Tuttavia, pure senza le presenze turistiche che fungevano da cartina di tornasole del divenire, il periodo rimane canonico per guardare all’estate che verrà; che fa registrare timidi movimenti nei portali ufficiali dell’offerta ricettiva.

Lo sostiene Stefan Carlino, presidente di una delle associazioni di operatori del settore, il quale onestamente riconosce che la domanda è frenata dai prezzi, a Gallipoli mediamente più alti rispetto ad altre località. Si registrano, comunque, due diversi tipi di contatti; il primo dei quali fortemente condizionato da risposte che gli albergatori non possono ancora dare. «I clienti - spiega - ci chiedono notizie sui servizi-spiaggia, ma c’é buio totale sia sui lidi, sia sui relativi parcheggi. In ogni caso, stiamo accettando prenotazioni senza caparra e penale, ma l’anno scorso avevamo trasformato alcune prenotazioni in voucher e se i clienti non saranno messi in grado di fruirne, rischiamo di dovere restituire le caparre».

Discorso diverso per le case-vacanza. «Ci sono numerose richieste - dice Carlino - di ragazzi che intendono festeggiare la maturità a Gallipoli nella seconda metà di luglio o al massimo entro la prima settimana di agosto. Si tratta di gruppi piuttosto numerosi che magari possono fare temere un’eccessiva euforia, ma vogliono rimanere insieme e stanno trovando offerte idonee nei pochi alloggi privati sufficientemente per ospitarli”.

Il periodo d’arrivo dei vacanzieri, insomma, sembra essere lo stesso che ha risolto positivamente l’estate scorsa. Ciò è confermato da un altro target, quello di giovani e coppie più o meno giovani che rappresentano la clientela classica dei B&B. «Comincia ad arrivare qualche richiesta per luglio e agosto e per tale periodo sono fiducioso che ci saranno buone presenze - dice Gianni Russo, presidente di un’associazione di categoria - ma c’é troppa incertezza per attendersi un grande movimento nei mesi intermedi. E come l’anno scorso, si prospetta buona la stagione per la clientela del segmento di mercato più esclusivo e dall’offerta limitata, che chiede ville con piscina per evitare gli affollamenti».

Alla ricerca della sicurezza sanitaria; cui accennano anche coloro che dichiarano nei contatti di essere già immunizzati. Una risposta può essere la “vendita” di vacanze covid-free; per la quale gli albergatori auspicano di essere vaccinati, insieme con i dipendenti, tempestivamente e comunque prima dell’estate.