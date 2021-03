Le si rompono le acque e partorisce di notte in treno: il bimbo nasce sull'Intercity Torino-Lecce

LECCE - Una donna ha partorito sul treno Intercity Notte 757 che percorreva la tratta Torino-Lecce. È successo nei pressi della stazione di Pescara Centrale. Il compagno della donna aveva chiesto assistenza, parlando in lingua inglese, in modo agitato. Il bimbo è venuto alla luce anche grazie alla prontezza della capotreno, che si è subito attivata per chiedere l'intervento del personale medico. Come riportato da FsNews, la capotreno Greta Cirillo, insieme al capostazione Augusto Lancianese, si è prodigata nel dare supporto e rassicurazioni alla viaggiatrice, cercando di metterla a suo agio.

Poco prima dell'arrivo del 118, però, alla donna si sono rotte le acque. Il personale medico, salito a bordo, ha deciso così di farla partorire immediatamente, finché le lacrime di un neonato hanno riempito di gioia l'intero treno. Ai genitori, che viaggiavano in compagnia dei propri figli (due gemellini di circa un anno), sono stati poi lasciati alcuni minuti di privacy. In seguito l’intera famiglia è stata trasferita nell’ospedale di Pescara.