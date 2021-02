Lecce, travolto da un suv mentre faceva jogging

LECCE - Fa running in città ma viene travolto da un suv, finendo in ospedale con gravi ferite. L’ennesimo investimento a Lecce nel pomeriggio di lunedì, nei pressi di via Vecchia Frigole, dove A.S., un 64enne, è stato colpito da una vettura sopraggiunta ad elevata velocità. L’accaduto circa un quarto d’ora dopo le 14 quando l’uomo, giornalista in pensione, stava praticando attività fisica nelle vicinanze di una nota rotatoria del luogo. Il mezzo è arrivato da dietro e lo ha travolto in pieno, senza dargli il tempo di potersi scansare.

Si tratta di una Porsche Cayenne, condotta da un 66enne che viaggiava in direzione del centro del capoluogo salentino.

L’automobilista si è fermato a prestare soccorso al pedone e ha allertato la centrale operativa del 118. Sul posto sono giunti gli operatori sanitari per le prime medicazioni al ferito. Le lesioni erano visibilmente preoccupanti, tanto che è partita la corsa in direzione dell’ospedale “Vito Fazzi” in “codice rosso”.

Affidato ai medici, il 64enne è stato sottoposto agli accertamenti necessari per valutare eventuali lesioni agli organi interni. Fortunatamente, nonostante la dinamica del sinistro, non è in pericolo di vita. Ma al termine degli esami clinici, è stato ricoverato per delle fratture al bacino, alle costole e al malleolo. Per il personale sanitario se la caverà nell’arco di una trentina di giorni, salvo complicazioni. Sul luogo dell’accaduto, intanto, sono giunti gli agenti di polizia locale. Il personale del comando di viale Rossini ha transennato l’area per eseguire i rilievi e ascoltato il conducente alla guida del veicolo. Quest’ultimo, come da protocollo, ha eseguito gli accertamenti alcolemici e tossicologici per verificare un eventuale stato di alterazione psicofisica prima di mettersi al volante.

Alle forze dell’ordine, il 66enne ha dichiarato di non essersi accorto dello sportivo per strada e di non avere avuto dunque il tempo necessario per frenare.