Carmiano, scontro tra due auto sulla via per Copertino: muore 70enne di Leverano

Una donna di 70 anni di Leverano, Eugenia Galignano, è morta in un incidente stradale avvenuto nella tarda mattinata di oggi sulla provinciale che da Carmiano porta a Copertino.

Secondo una prima ricostruzione della dinamica dell'incidente, la vittima viaggiava a bordo di una Reanult Twingo che, per cause in corso di accertamento, si è scontrato con una Chevrolet Matiz condotta da una 31enne di Martano.

L'impatto è stato violentissimo: pezzi di lamiere sono volati dappertutto mentre i due veicoli si si sono trasformati in una vera e propria trappola per le due donne. Per estrarre i corpi incastrati tra le lamiere si è reso necessario l'intervento dei Vigili del fuoco.

Sul posto sono accorsi anche i sanitari del 118 ma per l'anziana, purtroppo, non c'era più nulla da fare. L'altra donna, invece, è stata trasferita in Rianimazione al Vito Fazzi di Lecce. I rilievi sono stati affidati ai Carabinieri.