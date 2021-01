L'Alpino camminatore in giro per l'Italia fa tappa a Porto Cesareo: «Viaggio per sensibilizzare sulla sclerosi tuberosa»

LECCE - Ha fatto tappa oggi a Porto Cesareo il lungo cammino di speranza di Elio Brusamento, Alpino che gira a piedi l'Italia Dal 25 aprile del 2019, allo scopo di conoscere persone e luoghi nuovi ed utilizzare le relazioni interpersonali per sensibilizzare l'opinione pubblica su una rara malattia. La sclerosi tuberosa, patologia molto rara che colpì il figlio di un amico, è diventata per lui una sorta di ragione di vita. E ancora di più e ragione di vita la lotta verso la guarigione.

Per la prima volta in Puglia "terra straordinaria fiammeggiante, di cui ho sempre sentito meraviglia partire dai suoi vini passando per le sue bellezze fino al calore della sua gente", le parole di Elio, stamane, davanti alla sindaca di Porto Cesareo Silvia Tarantino, che lo ha accolto insieme alla sua squadra, ospitandolo presso Palazzo di Città. Per lui l'accoglienza nella marina jonica, con un tetto e dei pasti caldi, prima di ripartire. Il viaggio di Elio si concluderà a Udine, da dove era cominciato, ad aprile di quest'anno.