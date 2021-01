Lecce, 82enne ha malore mentre è in bici: carabiniere fuori servizio gli salva la vita

LECCE - Un carabiniere libero dal servizio ha salvato la vita ad un anziano colto da malore mentre era in sella alla sua bici. Il militare, in servizio presso il Norm della Compagnia di Campi salentina, stava percorrendo in auto via della Repubblica, a Vernole, quando a pochi passi da una scuola d’infanzia si è imbattuto in un anziano ciclista che a un tratto è sceso dalla bici e si è accasciato a terra. Senza perdere tempo il militare ha raggiunto l’anziano che sembrava non dare più segni di vita. Il carabiniere non si è scoraggiato e ha tentato di rianimarlo con un massaggio cardiaco durato circa dieci minuti, fino all’arrivo dell’ambulanza chiamata da un altro militare presente sul posto. Grazie alle manovre del militare, il cuore dell’anziano ha ripreso a battere.

L’82enne, una volta ripresa conoscenza, è stato affidato ai sanitari del 118 che lo hanno stabilizzato e accompagnato all’Ospedale Vito Fazzi di Lecce dove è stato ricoverato e sottoposto a un delicato intervento chirurgico al cuore. I sanitari hanno ringraziato il militare che lo ha soccorso, aggiungendo che il suo intervento ha evitato conseguenze tragiche.