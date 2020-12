Galatone, viola il coprifuoco, fugge all'alt dei cc e si schianta contro auto in sosta

I carabinieri la scorsa notte hanno denunciato a Galatone (Le) un 27enne incensurato, di origini marocchine, perché non si è fermato all'alt per sfuggire a un controllo, e nel corso della fuga ha perso il controllo della propria auto, una Fiat Punto, andando a sbattere contro altri veicoli parcheggiati. Fermato, l'uomo ha rifiutato di sottoporsi ai test tossicologico e alcolemico, ed è stato anche sanzionato insieme al passeggero connazionale per aver violato il coprifuoco.