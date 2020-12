Lecce, molestie sessuali su una bambina: arrestato pensionato pedofilo

LECCE - I carabinieri, su provvedimento emesso dal Tribunale di Lecce, hanno arrestato un pensionato ritenuto responsabile di violenza sessuale aggravata. L'anziano, secondo l'accusa, ricorrendo alla violenza, avrebbe costretto una bambina a atti sessuali. In particolare, secondo quanto è emerso, dopo aver attirato l'attenzione della minore che era in sella alla sua bicicletta su una pubblica via, l'avrebbe costretta a fermarsi, toccandole le parti intime dopo averla abbracciata. In cambio, pare, l'uomo avrebbe offerto alla ragazzina un regalo.

La sconcertante storia avrebbe trovato dei riscontri nel corso delle indagini compiute dai carabinieri e coordinate dalla Procura della repubblica di Lecce.

L'anziano pedofilo, al quale è stato notificato il provvedimento restrittivo, è ora sottoposto al regime degli arresti domiciliari presso la sua abitazione.