Ispezione nel Tribunale di Lecce: al via verifiche su norme anti-Covid

LECCE - Inizierà domattina a Lecce l'ispezione disposta dal ministero della Giustizia nei Tribunali di tutto il territorio nazionale per verificare i provvedimenti attuati per il rispetto delle norme di sicurezza anti contagio. L'attività degli ispettori durerà tre giorni e riguarderà sia gli uffici del Tribunale Civile di via Brenta che quello penale di viale De Pietro. Qui, nella giornata di ieri, su 22 test molecolari effettuati al personale in servizio presso l’ufficio gip/gup, sono state individuate 18 persone positive. Nelle prossime ore è atteso il risultato dei tamponi antigenici successivamente effettuati.

«Si tratta di accertamenti dovuti, un’ispezione già programmata», spiega il presidente del Tribunale di Lecce Roberto Tanisi. L’ordine degli Avvocati aveva chiesto il rinvio di tutte le udienze penali fissate in settimana, fino al tracciamento definitivo degli eventuali casi di contagio, ma la richiesta è stata respinta «non essendoci i presupposti per l’accoglimento» essendo stata effettuata subito una sanificazione degli uffici.