Lecce, giovane donna positiva in campo nomadi Panareo: altri 199 negativi

LECCE - Ha dato esito negativo il terzo ciclo di tamponi ai residenti della comunità rom nel campo «Panareo» che si trova lungo la strada «statale 7 ter» che collega Lecce a Campi salentina.

A eccezione di una giovane donna, tutti i circa 200 nomadi sono risultati negativi. Agli inizi di novembre, invece, 27 di loro erano risultati positivi al Covid.

In queste ore il Comune di Lecce, di concerto con l'Asl, sta provvedendo a trasferire la donna risultata positiva nell’albergo Covid allestito in città. Sempre nelle prossime ore sarà interrotto anche il servizio di vigilanza h24 che la Questura aveva predisposto per garantire che nessuno uscisse fuori dall’isolamento fiduciario e dalla quarantena.