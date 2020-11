Migranti, a Leuca soccorsi 75 pakistani e bengalesi, ci sono anche minori

Unità navali della Guardia di Finanza hanno intercettato nella notte al largo di Santa Maria di Leuca, un veliero con a bordo 75 uomini pakistani e bengalesi, tra cui dieci minori non accompagnati.

Il natante è stato condotto nel porto dove i migranti sono stati soccorsi dai volontari della Croce Rossa e dai medici Usmaf per essere sottoposti alle procedure sanitarie anti Covid e successivamente trasferiti al centro " Don Tonino Bello» di Otranto. Tutti sono apparsi in buone condizioni di salute, nonostante fossero in ipotermia e stremati dalla traversata. Durante le procedute di identificazione due uomini sono stati sottoposti a fermo in quanto sospettati di essere gli scafisti a bordo del veliero.