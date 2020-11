Covid 19 a Lecce, il sindaco: «2 contagi nel campo nomadi. Faremo tamponi a tutti»

LECCE - «Partendo da due casi positivi accertati, di cui uno grave, s'è deciso di predisporre domani uno screening con tampone a tutti i residenti del campo» nomadi Panareo di Lecce, «all’esito del quale verranno presi i provvedimenti necessari per la messa in sicurezza di chi ci vive». Lo scrive su Facebook il sindaco di Lecce, Carlo Salvemini, non «appena concluso il Comitato Ordine e Sicurezza Pubblica (COSP) in Prefettura» che ha esaminato «alcune situazioni di rischio epidemiologico in provincia (Taurisano) ed in città (al campo sosta Panareo). E disposto iniziative preventive e prudenziali di tutela della salute pubblica», scrive sul social: «Il COSP si è aggiornato a domani pomeriggio». "Con riferimento agli assembramenti registrati ieri in città - rileva poi il sindaco di Lecce - e che ho personalmente considerati pericolosi richiamando tutti al responsabilità e prudenza, non sono previsti al momento iniziative particolari»,

precisa nel ribadire di non aver chiuso strade o piazze dopo le 21 perché questo «deve essere lo schema di gioco per affrontare questa sfida complicatissima: fare affidamento sulle misure di contenimento e contrasto decise dal governo; e sulla capacità di ognuno di noi di esercitare in proprio quella responsabilità di ridurre autonomamente le occasioni di rischio, di esposizione e di trasmissione del contagio che è indispensabile per spezzare la curva della pandemia. Se ciascuno non fa bene il proprio, con spirito di squadra, le possibilità di vittoria si riducono. Ecco perché - conclude - è fondamentale andare avanti, uniti».