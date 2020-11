Al Festival del Cinema europeo di Lecce in arrivo Dario Argento

LECCE - Dario Argento, tra i protagonisti del cinema italiano e Ulivo d’Oro alla carriera, sarà ospite domani della XXI edizione del Festival del Cinema europeo diretto da Alberto La Monica, che si svolge a Lecce, quest’anno online. Domani alle 18 è in programma un incontro streaming con il maestro italiano del brivido, moderato da Steve Della Casa. L'appuntamento è su www.festivaldelcinemaeuropeo.com e sui canali social del Festival (hashtag #fce2020 #festivaldelcinemaeuropeo). Tra i titoli più significativi della sua filmografia, L’uccello dalle piume di cristallo (Italia, 1970) e Phenomena (Italia, 1985) saranno sulla piattaforma on demand dal 31 ottobre al 7 novembre, mentre La terza madre (Italia, 2007) sarà sulla piattaforma soltanto il 3 novembre dalle 20 alle 23:59. Inoltre, il film The nest - Il nido di Roberto De Feo, regista in corsa per il Premio Verdone 'XI edizione, è on demand solo il 3 novembre. I film in programma si potranno vedere al link https://ondemand.festivaldelcinemaeuropeo.com/ . Nel corso degli anni il Festival del Cinema europeo ha dedicato la sezione «Protagonista del cinema italiano» alle più grandi figure del nostro cinema come Ugo Tognazzi, Carmelo Bene, Giancarlo Giannini, Fabrizio Bentivoglio, Virna Lisi, Lucia Bosè, Valeria Golino, Michele Placido, Margherita Buy, Carlo

Verdone, Toni Servillo, Sergio Castellitto, Francesca Neri, Claudia Cardinale, Milena Vukotic, Paola Cortellesi, Elio Germano, Isabella Ferrari, Valerio Mastrandrea, Kim Rossi Stuart, Jasmine Trinca e Stefania Sandrelli.