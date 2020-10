Galatina, assessore positivo al Covid: sindaco e giunta comunale in isolamento

GALATINA - Il sindaco di Galatina e tutta la Giunta del Comune salentino sono isolamento dopo che uno degli assessori è risultato positivo al Covid. Lo rende noto con un post sul proprio profilo Facebook il sindaco Marcello Amante.

«Il dipartimento di prevenzione della Asl ha attivato i protocolli previsti, la situazione è monitorata e sotto controllo», si legge nel post. Amante rassicura poi sulle condizioni di salute del suo assessore affermando di averlo sentito e riferendo che sta bene e non ha sintomi. «Al momento - aggiunge il primo cittadino - io, i componenti della giunta ed i possibili contatti stretti siamo precauzionalmente in isolamento volontario in attesa di ulteriori determinazioni del dipartimento di prevenzione della Asl. In queste ore abbiamo provveduto tempestivamente alla sanificazione degli uffici comunali».