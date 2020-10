Covid, in provincia di Lecce altre 70 corse per i bus degli studenti: ecco le tratte

Sono stati definiti tratte e collegamenti aggiuntivi con pullman necessari per il trasporto in sicurezza degli studenti sul territorio provinciale. Si tratta di ben 70 “corse” che comporteranno una percorrenza aggiuntiva, nei 200 giorni dell’anno scolastico, di circa 200.000 chilometri. La mappa completa è stata disegnata nel corso dell’incontro svoltosi ieri nella sede della Provincia di Lecce, convocato dal direttore generale Giovanni Refolo, a cui hanno partecipato rappresentanti del Consorzio trasporti aziende pugliese e delle Ferrovie del Sud Est.

Questa la mappa completa, introdotta da un collegamento tutto leccese funzionale al trasporto di studenti pendolari all’uscita dal liceo artistico. Le tratte extraurbane interessate ai collegamenti-bis sono le seguenti. In andata: 2 corse, Tricase-Alessano, Santa Maria di Leuca-Alessano, Ruffano-Casarano (una sola corsa per il ritorno); 1 corsa, Leverano-Copertino-Lecce, Copertino Lecce, Supersano-Botrugno-Maglie, Leverano-Nardò. Sul percorso di ritorno: 2 corse, Miggiano-Tricase, Supersano-Casarano-Tricase, Maglie-Muro Leccese - Scorrano, Maglie-Andrano-Tricase; 1 corsa, Casarano-Ruffano, Nardò-Veglie, Acquarica-Poggiardo-Santa Cesarea Terme; Santa Maria di Leuca-Poggiardo-Santa Cesarea Terme; Gagliano del Capo-Andrano-Santa Cesarea Terme, Alezio-Poggiardo-Santa Cesarea Terme, Collepasso-Matino-Santa Cesarea Terme.

Ancora, su percorsi sia di andata che di ritorno: 6 corse, Otranto-Uggiano-Maglie; 4 corse, Minervino-Giurdignano-Maglie, Taurisano-Casarano-Alessano e Ugento-Presicce-Alessano; 3 corse, Montesano-Tricase; 2 corse, Soleto-Otranto (deviazione per Sternatia), Corigliano-Otranto, Torre San Giovanni-Ugento-Casarano e Acquarica-Presicce-Tricase. Complessivamente, 55 corse di aziende consorziate Cotrap.

Oltre a queste, 15 corse aggiuntive sono attivate da Fse sulle tratte: Taviano-Casarano, Taviano-Racale, Lequile-Lecce, Novoli-Lecce e Campi Salentina-Lecce.

Le aziende hanno ribadito la richiesta che gli istituti scolastici distanzino di un’ora gli ingressi a scuola, come è stato concordato e viene praticato in scuole di alcuni centri, tra cui Alessano e Casarano. Intervalli di 20 minuti sono insufficienti per effettuare la doppia corsa e non vi sono mezzi con cui farlo. E’ stata anche manifestata la preoccupazione che una riduzione della percentuale di occupazione dei posti, di cui si sta discutendo a livello centrale, rimetta in discussione la soluzione calibrata sulle norme vigenti.

Soddisfatto l’ingegnere Refolo. «E’ stato un incontro positivo - commenta - cui ha partecipato anche Fse, pur essendo legata da un contratto con la Regione e non con la Provincia, con una disponibilità analoga a quella dei vettori Cotrap. Tutti hanno risposto alle richieste in maniera positiva e soddisfatto esigenze di deviazioni e integrazioni di percorsi che consentono di rispondere sempre meglio alle attese degli utenti».