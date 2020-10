Lecce, furgone si ribalta in tangenziale: 2 feriti portati via in codice rosso

Un incidente stradale è avvenuto questa mattina presto sulla tangenziale di Lecce, all'altezza dell'uscita 9B. Un furgone si è ribaltato e due persone sono state estratte dall'abitacolo e trasportate in ospedale in codice rosso. Intervenuti i vigili del fuoco, e la polizia stradale e municipale per i rilievi, allertata da altri automobilisti in transito. Non è ancora chiaro se il mezzo pesante si sia scontrato con un altro veicolo o si sia ribaltato su se stesso. Il tratto di strada è stato momentaneamente chiuso per accertamenti.