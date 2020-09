Nardò, Tamoil assaltata: banditi sradicano colonnina self service

NARDO' - Furto alla colonnina del bancomat self service, dentro la stazione di servizio. Ma quella è “intelligente” e macchia le banconote, ora inservibili. Intorno alle 2.30 della notte un commando ha assaltato il distributore Tamoil sulla via per l’Avetrana. Armati di flessibile e forse di fiamma ossidrica i delinquenti hanno aperto il contenitore del denaro contenuto nella colonnina automatica.

Si tratta di una cassettina di metallo. Ragionevolmente conteneva l’incasso della serata, grazie ai clienti che utilizzano il self. I malviventi sono stati abili perché, prima di mettersi “al lavoro” hanno manomesso l’impianto interno di videosorveglianza. Solo dopo hanno fatto accesso con l’auto al piazzale dell’area di servizio. Sono riusciti, si diceva, a portar via la cassettina col denaro che, però, era collegata ad un pacchetto di banconote cosiddetto “civetta”.

Quando avviene una effrazione il sistema di allarme lancia un impulso e fa scoppiare una boccia di inchiostro speciale che macchia indelebilmente tutte le banconote. Per quel che è dato sapere i malviventi hanno asportato comunque la cassettina col denaro forse per mettere in atto il tentativo di recuperare qualche banconota utilizzabile. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Gallipoli per i rilievi del caso. Non potendo utilizzare le immagini dell’impianto di videosorveglianza faranno affidamento su quelle di civili abitazioni che si trovano sul percorso nella speranza, remota, di individuare la vettura che è passata a quell’ora da quella zona. Ma trattandosi di una strada non illuminata e di ampia percorrenza, l’operazione appare complicata.