Sacchi e tufo per contrastare erosione spiaggia: sequestrata area a Torre dell'Orso

L’Ufficio Circondariale Marittimo di Otranto e la Delegazione di Spiaggia di San Foca di Melendugno hanno eseguito il sequestro preventivo di un pezzo della spiaggia dell’Orsetta a Torre dell’Orso, con la collaborazione della Polizia Locale di Melendugno, su disposizione del Gip di Lecce. Si tratta di 200 metri quadrati di una spiaggia in concessione dove erano stati installati senza autorizzazione, né previ studi ambientali, per un fronte mare di circa 80 metri, sacchi in tela sintetica, pietrame e conci di tufo, con l’intento di contrastare l’erosione costiera della zona, ma in violazione delle norme sugli interventi costieri e, in parte sommersi oppure occultati dalla sabbia, con pregiudizio anche per la sicurezza balneare. Il tutto in un’area Sic sottoposta a tutele. Tra i reati contestati, ci sono il deturpamento, opere eseguite senza autorizzazione, l’occupazione abusiva di suolo demaniale.