Taurisano, accoltella ex marito della fidanzata: arrestato 37enne

TAURISANO - Con l’accusa di tentato omicidio gli agenti del commissariato di Taurisano hanno arrestato Marco De Vittorio, 37enne di Racale, che avrebbe accoltellato alla spalla l’ex marito della sua attuale fidanzata, un 49enne di Ugento.

Secondo la ricostruzione dell’accaduto, De Vittorio avrebbe litigato con il 49enne ferendolo alla spalla con una coltellata. La vittima, allora, per sottrarsi alla furia del 37enne, è fuggito in auto con la ex moglie, mentre l’aggressore li inseguiva. È stata la donna, durante le fasi concitate dell’inseguimento, a dare l’allarme alla polizia che poco dopo ha arrestato De Vittorio nella sua abitazione.

La vittima è stata portata al pronto soccorso dell’ospedale di Casarano dove i sanitari gli hanno medicato la ferita. Le sue condizioni non sono gravi.