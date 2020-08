Migranti a largo del Salento: in 11 su una barca in avaria, soccorsi a Otranto

LECCE - Un’imbarcazione di 6 metri, col motore in avaria, a bordo della quale vi erano 11 migranti, tra cui una donna e un bambino, è stata soccorsa nel primo pomeriggio a circa 25 miglia da Santa Maria di Leuca da motovedette della Capitaneria di porto. A bordo migranti egiziani, pakistani, iraniani, iracheni e indiani.

Il messaggio di soccorso lanciato dall’imbarcazione è stato raccolto dalle autorità greche che lo hanno girato a quelle italiane, poiché il natante si trovava in acque nazionali. Tutti i migranti sono stati portati al centro di accoglienza Don Tonino Bello di Otranto per essere sottoposti alle procedure sanitarie anti Covid.