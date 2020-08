Gagliano del Capo, si intrufola in casa di una donna e tenta di violentarla: arrestato

I carabinieri di Gagliano del Capo (Le) nella tarda mattinata di ieri hanno arrestato un 35enne rumeno senza fissa dimora per violenza privata, tentata violenza sessuale aggravata dall'uso delle armi, nei confronti di una 23enne moldava che vive nel comune salentino. L'uomo nel corso della notte si era introdotto furtivamente in casa della vittima, e minacciandola con un coltello aveva tentato di consumare un rapporto sessuale con lei. La donna, spaventata, era riuscita a scappare: lui l'aveva inseguita, ma poi la giovane era riuscita a rientrare, chiudersi a chiave e avvisare i carabinieri. L'uomo, arrestato, si trova in carcere.