Leuca, fiamme dal motore della barca: 19enne ricoverato d'urgenza

SANTA MARIA DI LEUCA - Una fiammata dal serbatoio del carburante investe un giovane operaio. Momenti di paura, ieri mattina, nel porto di Santa Maria di Leuca. Un 19enne di Gagliano del Capo è stato ricoverato al «Centro grandi ustionati» del «Perrino» di Brindisi: fortunatamente le sue condizioni non sono gravi.

Tutto è avvenuto su una piccola imbarcazione a noleggio ormeggiata nel porto di Leuca. Per cause ancora in corso di accertamento, nelle vicinanze del serbatoio della benzina si è generata una fiammata che ha investito il giovane, dipendente dell’azienda di noleggio. Probabilmente - ma è solo una prima ipotesi - dal serbatoio, forse troppo pieno, è fuoriuscito del carburante che poi è andato a fuoco, investendo il 19enne.

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco del distaccamento di Tricase, che hanno messo in sicurezza l’imbarcazione, mentre il giovane è stato trasferito d’urgenza al «Centro grandi ustionati» di Brindisi, dove è arrivato con ustioni di primo e secondo grado sul braccio destro e sulla gamba destra. Il malcapitato era cosciente e fortunatamente le sue condizioni non sarebbero gravi.

Il luogo dell’incidente è stato raggiunto anche dai militari della capitaneria di porto di Santa Maria di Leuca e dai carabinieri della stazione di Castrignano del Capo. Spetterà agli uomini della guardia costiera, ai quali sono delegate le indagini, ricostruire la dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità.