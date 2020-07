Focolaio Coronavirus, comune Carpignano Salentino annulla tappa Notte della Taranta

Il Comune di Carpignano, in provincia di Lecce, ha annullato la tappa del Festival La Notte della Taranta prevista il prossimo 6 agosto a causa di un focolaio di Coronavirus. Lo comunica su Facebook l'amministrazione comunale, spiegando che «in attesa che il quadro epidemiologico sia definitivamente chiarito e che si ritorni in una condizione di assoluta tranquillità come lo era fino a pochi giorni fa, nel rispetto delle norme di prudenza e nell’interesse a garantire la più assoluta sicurezza dei nostri concittadini e degli ospiti, l’amministrazione ha ritenuto di annullare la tappa e ha comunicato tale decisione alla Fondazione».

L’appuntamento è rinviato al prossimo anno «certi - si legge nel post - della vostra comprensione e speranzosi che la Fondazione Notte della Taranta e tutti gli artisti che si sarebbero dovuti esibire comprendano la nostra difficile scelta».

Sempre sui social l’amministrazione ha spiegato in un altro post che «i positivi al Coronavirus nel nostro Comune sono quattro. La buona notizia è che la tempestività e precisione con cui ha operato l’Asl hanno consentito di circoscrivere immediatamente il contagio, attraverso l’individuazione di tutte le persone che avevano avuto contatti stretti con i positivi, che sono state subito poste in quarantena e quasi tutte sottoposte a tampone, con esito negativo».