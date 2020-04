In Salento Domenica senza Palme: si prega in diretta web

La Settimana Santa ai tempi del coronavirus. Ecco le celebrazioni in provincia di Lecce da seguire in tv e sui social. Le celebrazioni nel capoluogo leccese saranno in diretta dalla cappella di San Gregorio Taumaturgo su TeleRama e sul sito Portalecce, officiate dall’arcivescovo Michele Seccia: messa delle Palme oggi alle 18,30, con Via Crucis a seguire. Il 9, 10 e 12 aprile alle 18,30 previste rispettivamente liturgia della Cena, della Passione e della Pasqua. L’11 aprile alle 20 c’è invece la veglia solenne. L’Arcidiocesi di Otranto ha stabilito che le messe e le celebrazioni, officiate dall’arcivescovo Donato Negro, saranno trasmesse in streaming sulla fanpage Facebook Arcidiocesi Otranto e il relativo canale YouTube.

Oggi lo streaming della domenica delle Palme è previsto alle 11: si proseguirà il Giovedì Santo alle 19, il Venerdì Santo alle 19, la Santa Veglia del sabato alle 21 e la domenica di Pasqua alle 11. La diretta Facebook della messa è prevista anche a Melendugno oggi alle 10,30. I bambini sono invitati a disegnare una palma o una colomba e di metterla fuori la finestra. Streaming su Internet anche per la Chiesa Madre di Maglie: online su Facebook oggi alle 10 per la messa delle Palme, e poi per i riti della Settimana Santa. Si sarebbe dovuta svolgere oggi, in piazza San Quintino ad Alliste, la «Passio Jesu Cristi», ma per l’emergenza Covid-19, tutto è rinviato a maggio/giugno. La Diocesi di Ugento-Santa Maria di Leuca ha invece optato per la televisione. Le celebrazioni saranno in diretta su Canale 90 Antenna Sud/Teleonda. Oggi alle 10,30 celebrazione delle Palme con l’ingresso di Gesù a Gerusalemme. Il 9 aprile alle 18,30 prevista la Cena del Signore, il 10 aprile alle 18,30 la celebrazione della Passione, l’11 aprile alle 22,30 la Veglia di Pasqua e infine il 12 aprile alle 10,30 c’è la solenne messa pasquale.

Il vescovo Fernando Filograna consente che accanto al celebrante sia assicurata la partecipazione di un diacono, di un ministrante, di un lettore, un cantore, un organista e, possibilmente, anche due operatori per la trasmissione. Celebrazione della domenica delle palme nei quattro monasteri (Nardò, Gallipoli, S.Simone e Matino) e nei santuari di Parabita, Galatone e Copertino. La Coena Domini sarà vissuta solamente in cattedrale, nelle chiese parrocchiali, nei quattro monasteri e nei santuari di Parabita, Galatone e Copertino, senza lavanda dei piedi e processione. La Veglia pasquale in cattedrale e nelle parrocchie, nei quattro monasteri e nei santuari di Parabita, Galatone e Copertino così come la celebrazione nella domenica di Pasqua.