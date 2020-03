Copertino, seconda quarantena per 20 operatori sanitari

All’ospedale di Copertino, venti operatori sanitari sottoposti a tampone sanitario lo scorso 18 marzo dopo avere fatto la quarantena perchè un loro collega era positivo, sono nuovamente stati messi in quarantena per 14 giorni, perché entrati in contatto con un altro collega risultato positivo al Covid 19. Secondo quanto denuncia dal proprio profilo Facebook, Anna Inguscio, fino allo scorso anno consigliera di opposizione al comune di Copertino, gli operatori sanitari in questione piuttosto che essere convocati uno alla volta per la verifica della negatività o della positività al Covid-19, sarebbero stati convocati tutti allo stesso orario e fatti stazionare in un unico corridoio. Salvo poi che quando ci si è accorti che uno di loro era positivo, tutti gli altri sono dovuti nuovamente tornare a casa in quarantena, per altri 14 giorni.